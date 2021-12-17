Amasra'da rüzgar etkili oldu, gemiler limana demirlendi

AMASRA, BARTIN (DHA) - BARTIN'ın Amasra ilçesinde rüzgar nedeniyle 3 kuru yük gemisi, limanda demirlendi. Kıyıya vuran dalgaların boyu ise 3 metreyi buldu.

Amasra'da saatteki hızı 36 kilometreyi bulan rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu. Amasra Küçük Liman'da duvarlara çarpan dalgaların boyu, 3 metreyi buldu. Özellikle sabah saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle Karadeniz'de 3 kuru yük gemisi, limanda demirlendi. Limandaki balıkçı teknelerinin sahipleri ise halatları sağlamlaştırarak, teknelerinin hasar görmesini engellemeye çalıştı. Büyük Liman'a vuran dalgaların yürüyüş yoluna kadar gelmesi üzerine belediye ekibi, limana giriş- çıkışı engellemek için şerit çekti. Amasra Belediyesi, anonslar yaparak kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.