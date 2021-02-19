Amasra'da rüzgar etkili oldu
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Amasra'da rüzgar etkili oldu

19.02.2021 11:44 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:48
Amasra'da rüzgar etkili oldu

BARTIN'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kıyıya vuran dalgaların boyu 3 metreye ulaştı.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kıyıya vuran dalgaların boyu 3 metreye ulaştı.

Amasra'da bu sabah, saatteki hızı 30 kilometreyi bulan rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu. Küçük limanda kayalara vuran dalgaların boyu 3 metreye ulaştı. Vatandaşlar küçük limanda dalgaları otomobillerinin içinden izledi. Kötü hava koşulları nedeniyle balıkçı tekneleri Büyük Liman'a demir attı. Belediye hoparlörden anons yaparak şiddetli rüzgara karşı uyarıda bulundu. Hava sıcaklığının sıfır derece olarak ölçüldüğü ilçede yüksek kesimlerde kar yağışı ara ara etkili olmaya başladı.


Amasra'da rüzgar etkili oldu
Amasra'da rüzgar etkili oldu
Amasra'da rüzgar etkili oldu
Amasra'da rüzgar etkili oldu
Amasra'da rüzgar etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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