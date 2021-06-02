AMASRA'DA RÜZGAR DENİZDE DEV DALGALAR OLUŞTURDU
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AMASRA'DA RÜZGAR DENİZDE DEV DALGALAR OLUŞTURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BARTIN'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar etkili olurken, limandaki kayalıklara çarpan dalgaların boyu 3 metreyi buldu.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar etkili olurken, limandaki kayalıklara çarpan dalgaların boyu 3 metreyi buldu.

Amasra'da saatteki hızı 35 kilometreyi bulan rüzgar, denizde dev dalgalar oluşturdu. Amasra Küçük Liman'da kayalara çarpan dalgaların boyu 3 metreyi buldu. Şiddetli rüzgar, balıkçıları da etkiledi. Balıkçılar, tekneleriyle limana sığındı. Rüzgar nedeniyle ilerleyemeyen 2 kuru yük gemisi büyük limana demirlerken, Amasra açıklarında dalgalarla boğuşan yük gemisi güçlükle ilerledi. Belediyeden ise hoparlörden anons yaptırılarak, şiddetli rüzgarın oluşturacağı olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

AMASRA'DA RÜZGAR DENİZDE DEV DALGALAR OLUŞTURDU
AMASRA'DA RÜZGAR DENİZDE DEV DALGALAR OLUŞTURDU
AMASRA'DA RÜZGAR DENİZDE DEV DALGALAR OLUŞTURDU
AMASRA'DA RÜZGAR DENİZDE DEV DALGALAR OLUŞTURDU
AMASRA'DA RÜZGAR DENİZDE DEV DALGALAR OLUŞTURDU
AMASRA'DA RÜZGAR DENİZDE DEV DALGALAR OLUŞTURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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