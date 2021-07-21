Amasra'da plajda şemsiye açacak yer kalmadı
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Amasra'da plajda şemsiye açacak yer kalmadı

Amasra'da plajda şemsiye açacak yer kalmadı
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, bayram tatilinde yoğunluk yaşanırken, ilçe merkezine girişlerde uzun araç kuyrukları oluştu, plajda şemsiye açacak yer kalmadı.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, bayram tatilinde yoğunluk yaşanırken, ilçe merkezine girişlerde uzun araç kuyrukları oluştu, plajda şemsiye açacak yer kalmadı. 

Kurban Bayramı'nın ikinci günü Amasra'ya tatilciler akın etti. İlçe merkezine girişte uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik polisleri araçları, Türkiye Taş Kömürü Amasra Müessese sahasının önündeki otoparka yönlendirdi.

Amasra Kalesi ile Çekiciler Çarşısı'nda vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle yürümekte zorlandı. Büyük Liman mevkisinde bulunan plajda ise şemsiye açacak yer bulunamadı. Denize giren vatandaşlar 35 derecelik hava sıcaklığında top oynadı. Plajda yer bulamayan bazı tatilciler de kenardaki ağaç gölgelerinde oturmayı tercih etti.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "9 günlük bayram tatili nedeniyle rezervasyonlarımız 1 hafta öncesinden yüzde 100 oranında tamamen dolmuştu. Özellikle yakın iller olan Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Çankırı ve Ankara ile İstanbul'dan ve Türkiye'nin en uç bölgesinden Antalya'dan bile yoğun şekilde tatil için gelen vatandaşlarımız var. İlçemizin nüfusu normal zamanlarda 6 bin 600'dür. Ama şimdi 60 bin kişiye ulaştığını söyleyebiliriz. Bunun için belediye olarak bütün izinleri kaldırdık" dedi.


Amasra'da plajda şemsiye açacak yer kalmadı
Amasra'da plajda şemsiye açacak yer kalmadı
Amasra'da plajda şemsiye açacak yer kalmadı
Amasra'da plajda şemsiye açacak yer kalmadı
Amasra'da plajda şemsiye açacak yer kalmadı
Amasra'da plajda şemsiye açacak yer kalmadı
Amasra'da plajda şemsiye açacak yer kalmadı
Amasra'da plajda şemsiye açacak yer kalmadı
Amasra'da plajda şemsiye açacak yer kalmadı
Amasra'da plajda şemsiye açacak yer kalmadı
Amasra'da plajda şemsiye açacak yer kalmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar

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