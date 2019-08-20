Amasra'da lavar tesisi 'ÇED olumlu' kararı iptal edildi

20.08.2019 15:39

BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da kurulması düşünülen termik santral için hazırlanan Kömür Hazırlama Tesisi (Lavar) 'ÇED olumlu' kararı iptal edildi.

Hattat Enerji ve Maden A.Ş (HEMA) tarafından Amasra'ya kurulması planlanan termik santralle ilgili bir gelişme daha yaşandı. Bartın Platformu santralle ilgili verilen 'ÇED olumlu' kararını Danıştay'a taşımış, Danıştay'da da geçtiğimiz aylarda kararın bozulmasına karar vermişti. Platform, termik santralle ilgili verilen bu zafer niteliğindeki kararı Amasra'da yaptığı basın açıklamasıyla tüm Bartın ve Amasra halkına duyurmuştu. Santralle ilgili 'ÇED olumlu' kararının bozulmasının ardından bir karar da termik santralin bir parçası olan Kömür Hazırlama Tesisi diğer adıyla lavar tesisiyle ilgili geldi. Platform, tesisiyle ilgili Zonguldak İdare Mahkemesi'nce verilen 'ÇED olumlu' kararını temyize taşırken Danıştay, 6'ncı Daire kararı bozdu. Zonguldak İdare Mahkemesi bu kararın da Danıştay tarafından bozulmasıyla daha önce verdiği 'ÇED olumlu' kararını iptal etti.

BARTIN PLATFORMU: KARAR BOZULDU

Bartın Platformu adına açıklama yapan avukat Engin Uzun, "Bartın ve Amasra halkının Bartın Platformu çatısı altında mücadele ettiği termik santral ve yan tesisleri hakkında bir davamız daha Bartın halkının lehine sonuçlandı. Yıllardır Amasra ilçesine Termik santral kurmak için uğraşan Hattat Holding, çevre mevzuatını kanuna karşı hile yaparak aşmaya çalışmaktaydı. Termik santralin çevresel etkilerini az göstermek için entegre projeyi parçalar halinde ÇED süreçlerinden geçirme çabaları açtığımız dava ile bir kez daha engellendi. Zonguldak İdare Mahkemesi'nin Bartın Platformu aleyhine verdiği karar Danıştay 6'ncı Dairede temyiz talebimiz üzerine bozuldu" diye konuştu.

'TERMİK SANTRALE BİR DARBE DAHA VURULDU'

Termik santrale bir darbe daha vurulduğunu söyleyen Uzun, "Danıştay bozma kararından sonra Zonguldak İdare Mahkemesi Termik santralin bir parçası olan Kömür Hazırlama Tesisine (lavar) verilen ÇED olumlu kararını iptal etti. Termik santrale Danıştay kararı ile bir darbe daha vurulmuş oldu. Bartın Platformu olarak yıllardır hukukun arkasından dolanmaya çalışan, Bartın halkının iradesini yok sayan Termik santral hayali kuranlara dur demeye devam edeceğiz. Mücadelemize destek olan tüm davacılarımıza ve mücadele ortaklarımıza teşekkür ederiz" dedi.



Kaynak: DHA