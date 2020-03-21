Amasra'da koronavirüs sessizliği BARTIN'ın hafta sonları tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da, koronavirüs salgını nedeniyle sokakların boş olduğu görüldü.

BARTIN'ın hafta sonları tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da, koronavirüs salgını nedeniyle sokakların boş olduğu görüldü.

Hafta sonları tatilcilerle dolan Amasra'da koronavirüs salgını nedeniyle sokaklar ve tarihi mekanlar boş kaldı. Her zaman tatilcilerle dolan Kaleiçi ve Boztepe mahallelerini kapsayan tarihi Amasra Kalesi ve Çekiciler Çarşısı sessizliğe büründü. Boztepe Mahallesi Muhtarı Hüseyin Göktepe, "Tarihi ve turistik ilçemiz belki de tarihte bir ilk yaşıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle insanlarımız devletimizin aldığı kararlara uyuyor. ve sadece burada yaşayan ve çarşıda işi olan insanlar çıkıyor. Onlarda zaten tek tük, normalde bu ayda ve hafta sonu olduğunda Amasra'da yoğun kalabalık yaşanırdı. 16 Mart tarihinden itibaren bu yoğunluk tamamen kesildi. Geçen hafta cumartesi günü aşırı yoğunluk vardı. Ama şimdi yok. Herkesin kurallara uyduğunu görüyoruz. İnşallah bu sürece hep birlikte atlatırız." dedi.

Kaynak: DHA