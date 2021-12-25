AMASRA'DA KAR GÜZELLİĞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

AMASRA, BARTIN (DHA) - BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra, kar yağışı ile beyaza büründü. Kentin güzelliği drone ile havadan görüntülendi.

Amasra, 3 gün etkili olan kar yağışı sonrasında beyaz örtüyle kaplandı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Soğuk hava nedeniyle sokakların boş kaldığı ilçede, belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaparak yolları açık tuttu. Kentteki balıkçılar kötü hava koşulları nedeniyle denize açılamazken, ilçeye gelen az sayıdaki misafir de Amasra Kalesi'ni gezerek, hatıra fotoğrafı çekti. UNESCO geçici miras listesinde bulunan Amasra'nın beyaza bürünen hali, drone ile havadan görüntülendi.