Amasra'da hortum paniği

Bartın'ın Amasra ilçesinde denizde oluşan hortum korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Bartın'ın Amasra ilçesinde denizin üzerinde beliren hortum paniğe neden oldu. Vatandaşlar tarafından görüntülenen ve 15 dakika boyunca görülen hortum denizden başlayıp yerleşim yerlerine ulaşmadan son buldu. Kararan bulutların ardından oluşan hortumu cep telefonları ile görüntüleyenler paniğe kapıldı. Hortum herhangi bir zarara yol açmadan sona erdi.

(İHA)

Kaynak: İHA