Amasra'da hortum



Bartın'ın Amasra İlçesi'nde denizde aynı anda oluşan ve cep telefonu ile görüntülenen 2 hortum endişe yarattı.

Bartın'ın Amasra İlçesi'nde denizde aynı anda 2 hortum oluştu. Oluşan hortumlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Hortumu gören bazı vatandaşlar endişeye kapıldı. Açıkta oluşan hortumlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Hortumlar deniz üzerinde yaklaşık 15 dakika etkili olduktan sonra kayboldu.



Kaynak: DHA