Amasra'da hortum

BARTIN'ın Amasra ilçesinde denizde aynı anda oluşan ve cep telefonu ile görüntülenen 2 hortum, endişeye neden oldu.

Amasra açığında denizde aynı anda 2 hortum oluştu. Oluşan hortumlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Hortumu görenler endişeye kapıldı. Açıkta oluşan hortumlar, çevredekiler tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Hortumlar deniz üzerinde yaklaşık 15 dakika etkili olduktan sonra kayboldu.



Kaynak: DHA