Amasra'da hafta sonu yoğunluğu
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Amasra'da hafta sonu yoğunluğu

Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

26.07.2020 15:19 | Son Güncelleme: 26.07.2020 15:24

Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Yeşilin tonları ve denizin mavisiyle bütünleşen doğasıyla ilgi çeken ilçede, Büyük Liman ve Küçük Liman mevkisindeki plajlar hafta sonunda tamamen doldu.

Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü Amasra'da, tatili ve sıcak havayı fırsat bilen ilçe sakinleri ve günübirlikçi ziyaretçiler plajları doldurdu. Bazı vatandaşlar, çay bahçeleri ve parklarda oturup güneşli havanın tadını çıkardı.

Amasra Kalesi, Çekiciler Çarşısı'nda da yoğunluk gözlenirken mendirek ve kayalıklarda oturan vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kolluk kuvvetlerince ve belediye hoparlöründen anonslarla maske kullanımı konusunda uyarı yapıldı.

"Hafta sonunda binlerce günübirlikçi turist ilçeye akın ediyor"

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine, hafta sonunda binlerce günübirlikçi turistin ilçeye akın ettiğini söyledi.

İlçenin tarihi, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle bölgenin en önemli turizm merkezlerinden olduğunu belirten Çakır, "Başta Ankara olmak üzere İstanbul, İzmir ve Antalya gibi illerden de çok sayıda ziyaretçi ağırlıyoruz. İlçede yaz ayları ve hafta sonlarında konaklama talebini karşılamakta güçlük çekiyoruz. İlçemiz Büyük Liman mevkisindeki plajımız tıklım tıklım doldu. Bu yoğunluk önümüzdeki hafta başlayacak Kurban Bayramı tatiliyle üst seviyeye çıkacaktır." diye konuştu.

Bu arada Bartın'ın İnkumu, Güzelcehisar, Tarlaağzı ve Çakraz sahilleri de tatilcilerden ilgi görüyor.

Amasra'da hafta sonu yoğunluğu

Kaynak: AA

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