BARTIN Amasra'da güzel havanın keyfini çıkardılar

Amasra'da güzel havanın keyfini çıkardılar

BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra günübirlik tatilcilerin akınına uğradı. Tatilciler havanın da güzel olmasıyla Amasra'nın keyfini çıkardı. Amasra'da öğle saatlerinde termometreler 15 dereceyi gösterdi. Tarihi ve turistik ilçede vatandaşlar ve günübirlik tatilciler büyük liman ve küçük limanda güneşin tadını çıkardı. Güneşli havayı gören aileler çocuklarını çocuk parklarına getirdi. Günübirlik tatilciler, Tavşan Adası ile tarihi kaleyi görmek için tekne turuna çıktı. Amasra kalesinde vatandaşlar tarihi yerleri fotoğraflayarak, güneşin tadını çıkardı. Tatilciler, Amasra manzarasına karşı bol bol cep telefonları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Polis ve zabıta ekipleri yoğunluğun yaşandığı sahillerde ve parklarda maske mesafe denetimi yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı