Amasra'da güneş açtı, günübirlikçiler akın etti

02.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 02.02.2020 13:25

BARTIN'ın Amasra ilçesi, yarıyıl tatilinin son gününde, 17 dereceye ulaşan hava sıcaklığı dolayısıyla günübirlik tatilcilerin akınına uğradı. Denizde, tur tekneleriyle geziler düzenlendi.

Amasra, denizi ve doğal güzelliği ile Batı Karadeniz'in gözde ilçelerinden oldu. Roma, Selçuklu, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eserlerin yanı sıra özellikle Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen ilçe, Amasra Müzesi'nde sergilenen binlerce yıllık tarihi eserlerle de dikkat çekiyor. Son yıllarda ise balık ve özel salatası ile ünlenen ilçe, tavşanların yaşadığı 'Tavşan Adası'yla da turistlerin ilgisini çekiyor. Amasra, yakınlığı dolayısıyla yaz- kış Ankara ve İstanbul'dan gelenlerin uğrak yeri oldu. 6 bin nüfuslu ilçede, yarıyıl tatilinin son gününde, güneşli ve 17 dereceyi bulan hava sıcaklığı dolayısıyla il dışından gelenler yoğunluk oluşturdu. Tarihi Kemerdere Köprüsü'nden geçenler, Tavşan Adası'nı arkalarına alarak, hatıra fotoğrafı çektirdi. Tur tekneleriyle de turistler gezdirildi. ?

Kaynak: DHA