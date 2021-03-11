Amasra'da fırtınayla oluşan dalgalar mendireği dövdü
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Amasra'da fırtınayla oluşan dalgalar mendireği dövdü

11.03.2021 21:14 | Son Güncelleme: 11.03.2021 21:19

Amasra'da fırtınayla oluşan dalgalar mendireği dövdü Amasra'da fırtınayla oluşan dalgalar mendireği dövdü Bartın'ın Amasra ilçesinde fırtına etkili oldu.

Amasra'da fırtınayla oluşan dalgalar mendireği dövdü

BARTIN - Amasra'da fırtınayla oluşan dalgalar mendireği dövdü

Bartın'ın Amasra ilçesinde fırtına etkili oldu. Büyük Liman mevkiinde mendireği döven dalgaların boyları 5 metreye ulaştı. Şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle denize açılamayan balıkçılarda limana demirledi. Aralıklarla sağanak yağışının etkili olduğu ilçede hava şartları hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Batı Karadeniz bölgesinde rüzgarın; doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sn) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini duyurarak tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Amasra'da fırtınayla oluşan dalgalar mendireği dövdü
Amasra'da fırtınayla oluşan dalgalar mendireği dövdü
Amasra'da fırtınayla oluşan dalgalar mendireği dövdü
Amasra'da fırtınayla oluşan dalgalar mendireği dövdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI

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