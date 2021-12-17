Amasra'da fırtına etkili oldu, balıkçı tekneleri limanlara sığındı - Haberler
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Amasra'da fırtına etkili oldu, balıkçı tekneleri limanlara sığındı

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Haberler | Güncel

Amasra'da fırtına etkili oldu, balıkçı tekneleri limanlara sığındı Birçok yük gemisi de büyük liman arkasında demir attı.

AMASRA, BARTIN (İHA) - Amasra'da fırtına etkili oldu, balıkçı tekneleri limanlara sığındı

Birçok yük gemisi de büyük liman arkasında demir attı.

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesine fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle dalga boyları 3 metreyi buldu. Balıkçı tekneleri limanlara sığınırken yük gemileri de liman dışında demir attı.

Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle Bartın'ın Amasra ilçesinde Küçük Liman mevkiinde kayalıklara vuran dalgaların boyları 3 metreye ulaştı.

Şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle denize açılamayan balıkçılar limana demirledi.

Birçok yük gemisi de büyük liman arkasında demir attı.

Aralıklarla sağanak yağışında etkili olduğu ilçede hava şartları hayatı olumsuz etkiledi.

Amasra'da fırtına etkili oldu, balıkçı tekneleri limanlara sığındı

Amasra'da fırtına etkili oldu, balıkçı tekneleri limanlara sığındı

Amasra'da fırtına etkili oldu, balıkçı tekneleri limanlara sığındı

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Son Dakika Haberleri

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