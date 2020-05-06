Amasra'da denize giren 2 kişiye 6 bin 300 lira ceza kesildi

Bartın'ın Amasra ilçesinde, denize giren 2 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde, denize giren 2 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta alınan ve mesire alanları, park, bahçeler, özel işletmelere ait piknik, mesire ve mangal alanları ile sahillerin geçici süreyle her türlü faaliyete kapatılması kararına ilişkin polis ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, Amasra ilçesi Büyük Liman mevkisinde plajda güneşlenip denize giren 2 kişiyi, ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Söz konusu 2 kişiye, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararı gereğince 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA