AMASRA'DA DENİZDE HORTUM OLUŞTU
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AMASRA'DA DENİZDE HORTUM OLUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BARTIN'ın Amasra ilçesi Çakraz sahilinde, denizde hortum oluştu.

BARTIN'ın Amasra ilçesi Çakraz sahilinde, denizde hortum oluştu. Hortum bir süre sonra denizde kayboldu.

Amasra ilçesine bağlı Çakraz tatil beldesinde akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde hortum oluştu. Beldede bulunanlar büyük korku yaşadı. Kumsala 300 metre açıkta oluşan hortumu gören turistler cep telefonu ile hortumu görüntüledi. Hortum denizde 15 dakika etkili olduktan sonra karaya ulaşmadan kayboldu.

Kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle Bartın Kurucaşile yolu Curunlu köyünde yola ağaç devrildi. Ağaç nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapanırken, Karayolları ekipleri ağacı yoldan kaldırdı.

AMASRA'DA DENİZDE HORTUM OLUŞTU
AMASRA'DA DENİZDE HORTUM OLUŞTU
AMASRA'DA DENİZDE HORTUM OLUŞTU
AMASRA'DA DENİZDE HORTUM OLUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Amasra'da denizde hortum oluştu
Amasra'da denizde hortum oluştu
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