Amasra'da belediye başkanına çakılı saldırı (3)
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Amasra'da belediye başkanına çakılı saldırı (3)

TUTUKLANDIAmasra Belediye Başkanı Recai Çakır'a çakı ile saldıran ve gözaltına alınan Berat Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

05.12.2019 23:54 | Son Güncelleme: 05.12.2019 23:54
Amasra'da belediye başkanına çakılı saldırı (3)

TUTUKLANDI

Belediye Başkanı 'a çakı ile saldıran ve gözaltına alınan Berat Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Berat Ö., çıkarıldığı mahkemece 'Silahla adam yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
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