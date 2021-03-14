Amasra'da artan ishal vakaları üzerine suların kaynatılarak içilmesi uyarısı yapıldı
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Amasra'da artan ishal vakaları üzerine suların kaynatılarak içilmesi uyarısı yapıldı

14.03.2021 14:34 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:44

Amasra'da artan ishal vakaları üzerine suların kaynatılarak içilmesi uyarısı yapıldı Bartın'ın Amasra ilçesinde ishal ve mide bulantısı şikayetleriyle son bir haftada 60 kişi hastaneye başvurdu.

Amasra'da artan ishal vakaları üzerine suların kaynatılarak içilmesi uyarısı yapıldı

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde ishal ve mide bulantısı şikayetleriyle son bir haftada 60 kişi hastaneye başvurdu. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır suların kaynatılarak içilmesi uyarısında bulundu.

Bartın'ın Amasra ilçesinde ishal ve mide bulantısı şikayetleriyle son bir haftada 60 kişinin hastaneye başvurması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince çeşitli noktalardan numuneler alınarak laboratuvara gönderdi. İlçedeki mahallelerde bulunan çeşmeler ise belediye ekipleri tarafından tedbir amaçlı kapatıldı.

Amasra Belediye Başkanı Çakır sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile suların kaynatılarak içilmesi konusunda uyarıda bulunarak, "Son birkaç gündür ilçemizde meydana gelen ishal vakalarındaki artışla ilgili ilçe halk sağlığı merkezi ve belediyemiz ekiplerince tüm su kaynaklarında gerekli kontroller yapılmaya başlanılmıştır. Konu ile ilgili net bir bulguya rastlanılana kadar özellikle mahallelerimizdeki çeşme sularımızın kullanırken kaynatılması büyük önem arz etmektedir" ifadelerinde bulundu.

Amasra'da artan ishal vakaları üzerine suların kaynatılarak içilmesi uyarısı yapıldı
Amasra'da artan ishal vakaları üzerine suların kaynatılarak içilmesi uyarısı yapıldı
Amasra'da artan ishal vakaları üzerine suların kaynatılarak içilmesi uyarısı yapıldı
Amasra'da artan ishal vakaları üzerine suların kaynatılarak içilmesi uyarısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI

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