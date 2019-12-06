Amasra Belediye Başkanına bıçakla saldıran kişi tutuklandı

06.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:50

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'a bıçakla saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, daha önce işten çıkarıldığı öğrenilen B. Ö, dün akşam saatlerinde Kum Mahallesi'ndeki evine gittiği sırada bıçakla Belediye Başkanı Çakır'a saldırdı.

İkili arasında çıkan kısa süreli arbedede, Çakır elinden yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, B.Ö'nün çeşitli sebeplerle daha önce işten çıkarıldığını ve kendisinden şikayetçi olduğunu söyledi.

Kaynak: AA