Amasra, bayramı sessiz geçiriyor BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağıyla birlikte ilk kez turistsiz bir bayram geçiriyor.

BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağıyla birlikte ilk kez turistsiz bir bayram geçiriyor.

Amasra, tarihi yapıları, bakir koyları, az dalgalı suları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 6 bin 600 nüfuslu Amasra, Ramazan Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğrarken, her gün nüfusunun 10 katı yerli ve yabancı turist ağırlıyordu. Geçen yıl 1 milyona yakın yerli ve yabancı turist ağırlayan ilçede bu bayram koronavirüs salgını kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı sonrasında tarihi ilçe sessizliğe büründü. Amasra Çekiciler Çarşısı'nda esnaf ile balık restoranları yerli ve yabancı turist gelmeyince 1,5 aydır dükkanlarını açmadı.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "Amasra'mız çeşm-i cihanımız fazlaca turist ağırlayan bir kentimiz, belki bayramın birinci günü sokaklarda insan kalabalığı yüzünden zor yürüyecektir. Kentimizde bu bayram 50-60 bin turistimizle coşku içinde geçirecektik. Ancak Covid salgını nedeniyle sokaklarımızda bomboş, bugün sadece 65 yaş üzeri vatandaşlarımızla bayramlaşabileceğiz, Amasra'mız açısından Covid süreci iyi gitti. Şu anda sadece maddi hasarla atlatıp cana gelmeyen bir hasarla sezona hazırlanıyoruz. Aynı zamanda ilk defa sessiz Amasra'mız tüm İslam aleminin bayramını kutluyoruz. Bayram tatillerinin uzunluğuna göre bazen 500-600 bin turist ağırlıyoruz. Ancak şimdi bomboş, önceliğimiz sağlıktır" dedi.GÜVERCİNLERİ BESLEDİLER Amasra ilçesinde 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkmasıyla caddelerde yaşlı vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kurallarına göre gezdi. Amasra kültür parkında güvercinleri ekmekle besleyen Ali Hüsnü Tosun (71) ve eşi Müşerref Tosun (69), Antalya'da yaşayan çocuklarıyla da görüntülü telefonla konuşma yaptılar.

Ali Hüsnü Tosun, "İznimizde eşimle birlikte gezmeye çıktık. Parktaki aç kalan güvercinleri besliyoruz. Daha sonra mezarlığa giderek oğlumuza dua okuyacağız. Az önce de Antalya'da bulunan torunlarımızla görüntülü konuştuk. Bizim için buruk bir bayram geçiyor. Çok değişik bir bayram yaşıyoruz. Çok enteresan bir durum, şaşırıyoruz. Biz böyle bir şey görmedik" diye konuştu.

Kaynak: DHA