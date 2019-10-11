Amansız hastalığa oyuncak bebekli terapi

11.10.2019 17:17

Erzincan'da kanser ve lösemi hastası 25 kadın, belediyenin açtığı oyuncak bebek yapımı (amigurumi) kursu sayesinde moral buluyor.

Erzincan Belediyesi tarafından İŞKUR, Halk Eğitim Merkezi ve Erzincan Yeni Hayat Kanserle Mücadele Derneğiyle iş birliğinde, kanser hastası kadınlara yönelik belediye hizmet binasında rehabilitasyon amaçlı "amigurumi" kursu açıldı.

Erzincan Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (ERMEK) bünyesinde açılan ve şişin yanı sıra tığ örgüsü ile bebek yapılan kursa katılan 25 kadın, haftanın 5 günü, günde 5 saat, uzman eğitmenler eşliğinde küçük bebekler ve farklı figürler üretiyor.

Kurs sayesinde sohbet edip güzel vakit geçirerek hastalıklarını bir nebze olsun unutan kadınlar, hem moral depoluyor hem de bebekler karşılığında günlük 30 lira kazanarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Erzincan Belediyesi bünyesinde devam eden ERMEK kursları kapsamında, kanser hastalarımıza da bir kurs düzenledik. Kendilerini geçen hafta ziyaret ettiğimizde çok mutlu olduklarını, burada zaman geçirip üretim yapmalarının hastalıklarına çok iyi geldiğini söylediler. Buradaki hanımefendiler, büyük bir gayretle ve kendi iş birlikleri içerisinde yeni üretimler yaparak hayata yeniden tutunabilmek ve geleceklerini sağlıklı kılabilmek için mücadele etmektedir." diye konuştu.

Lösemi tedavisi gören Semra Sudaş ise "Lösemi hastasıyım, tedavi gördüm, kontrollerim var. Kurs bize terapi gibi geliyor. Arkadaşlarımızla vakit geçirip, hastalığımızı konuşup, dertlerimizi birbirimizle paylaşıyoruz, paylaştıkça sıkıntılarımız azalıyor." ifadelerini kullandı.

Kanser hastası Şeyda Mediha de "Meme kanseri tedavisi gördüm ama şu anda kendimi hasta grubunda görmüyorum. Burada olduğum müddetçe de kendimi daha iyi hissediyorum. Burası bize terapi gibi geliyor. Kurslar devam ederse memnun oluruz." dedi.

Kaynak: AA