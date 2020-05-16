Amanosların eteklerinde çilek hasadı başladı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Amanosların eteklerinde yaklaşık 150 dekar alanda üretilen çilekler hasat ediliyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Amanosların eteklerinde yaklaşık 150 dekar alanda üretilen çilekler hasat ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi kapsamında Ağabey, Köklü ve İdilli mahallelerinde albion cinsi çilek yetiştiriliyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çilek üreticileri, imece usulü ile hasat yapıyor.

İdilli Mahallesi'ndeki çiftçilerden Bülent Yakar, gazetecilere yaptığı açıklamada, hava sıcaklıklarının iyi seyretmesi nedeniyle verimin arttığını, dekar başına 4-5 ton çilek aldıklarını söyledi.

Son yıllarda bölgede çilek üretenlerin sayısının arttığını dile getiren Yakar, "İlaç ve hormon kullanmıyoruz. Ürünümüz tamamen doğal, lezzetli, güzel." dedi.

Ürünü tarlada sattıklarını belirten Yakar, çileğin kilogramının 10 liradan alıcı bulduğunu ifade etti.

Kaynak: AA