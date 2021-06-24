Amanoslarda PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
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Amanoslarda PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Amanoslarda PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de, Amanos Dağlarında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Osmaniye'de, Amanos Dağlarında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı komando özel harekat timleri ve korucuların katıldığı "Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç 2021-159 Operasyonu" kapsamında Amanos Dağlarında arama tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.

Operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınakta, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, sığınak imha edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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