Amanoslarda orman yangını Hatay'ın Dörtyol ilçesi Amanos Dağlarındaki Çat ve Küllü Köyü bölgesinde orman yangını çıktı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Amanos Dağlarındaki Çat ve Küllü Köyü bölgesinde orman yangını çıktı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Çat ve Küllü Köyü yakınlarında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangını kontrol altına almak için Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüne bağlı yangın söndürme ekipleri havadan ve karadan çalışma başlattı.

Arazinin sarp, kayalık ve derin vadiler arasında olması nedeniyle ekipler söndürme çalışmalarını güçlükle yürütüyor. - HATAY

Kaynak: İHA