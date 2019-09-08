Amanoslarda bahçe yangını

08.09.2019 15:58

Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları eteklerindeki zeytin bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Akbez Mahallesi kırsalındaki Amanos Dağı eteklerindeki zeytin bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler çalılık alanlara da sıçradı.

Yangına, ekiplerce iki helikopter ve 3 arazözle müdahale ediliyor.

Kaynak: AA