(DRONE) Amanoslar sonbahar renkleriyle kartpostallık görüntüler oluşturdu
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(DRONE) Amanoslar sonbahar renkleriyle kartpostallık görüntüler oluşturdu

08.12.2020 15:17 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:03

Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları eteklerindeki meyve bahçeleri, sonbahar renkleriyle kartpostallık manzaralar sunuyor.

Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları eteklerindeki meyve bahçeleri, sonbahar renkleriyle kartpostallık manzaralar sunuyor.

İlçe merkezi yakınlarında bulunan meyve bahçeleri, sonbahar renklerine büründü.

Erik, şeftali, nar, üzüm ve incir gibi sayısız meyvelerden oluşan bahçelerde sarı ve kahverenginin her tonunu görmek mümkün.

Rengarenk ağaçlar, manzarasıyla kartpostallık görüntüler sunuyor.

(DRONE) Amanoslar sonbahar renkleriyle kartpostallık görüntüler oluşturdu
(DRONE) Amanoslar sonbahar renkleriyle kartpostallık görüntüler oluşturdu
(DRONE) Amanoslar sonbahar renkleriyle kartpostallık görüntüler oluşturdu
(DRONE) Amanoslar sonbahar renkleriyle kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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