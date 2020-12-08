(DRONE) Amanoslar sonbahar renkleriyle kartpostallık görüntüler oluşturdu

Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları eteklerindeki meyve bahçeleri, sonbahar renkleriyle kartpostallık manzaralar sunuyor.

İlçe merkezi yakınlarında bulunan meyve bahçeleri, sonbahar renklerine büründü.

Erik, şeftali, nar, üzüm ve incir gibi sayısız meyvelerden oluşan bahçelerde sarı ve kahverenginin her tonunu görmek mümkün.

Rengarenk ağaçlar, manzarasıyla kartpostallık görüntüler sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu