Amanoslar fotoğraf tutkunlarının adresi oldu
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Amanoslar fotoğraf tutkunlarının adresi oldu

17.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 17.01.2021 12:18
Amanoslar fotoğraf tutkunlarının adresi oldu

Çok sayıda bitki çeşitliliğine ev sahipliği yapan Amanos Dağları, renk cümbüşüyle fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez adresine dönüştü.

Çok sayıda bitki çeşitliliğine ev sahipliği yapan Amanos Dağları, renk cümbüşüyle fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez adresine dönüştü.

Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos etekleri, kış manzarasıyla kartpostallık görüntüler sunuyor.

Bir dönem terörle anılan bölge, şimdilerde doğa tutkunları, fotoğraf severler ve aileleriyle fotoğraf çekmek isteyenlerin uğrak yeri haline geldi.

Amanoslar Gülpınar mevkisine arkadaşlarıyla gelen amatör fotoğrafçı Mehmet Arslan, Türkiye'nin güzelliklerini fotoğraflamak için geziler düzenlediklerini söyledi.

Amanoslar'ın doğası ve renkleriyle harika bir yer olduğunu ifade eden Arslan, daha önce terörle anılan bölgedeki güzellikleri fotoğraflayabilmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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