Amanoslar'daki Terör Operasyonu

Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları'nda, arazi arama tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristin açtığı ateş sonucu şehit düşen jandarma uzman çavuş Samet Tokur'un cenazesi, memleketi Samsun'a gönderildi.

Şehit Samet Tokur'un (25) naaşı, tören için Adana İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Buradaki törene, şehidin Amanos Dağları'nda birlikte görev yaptığı silah arkadaşları, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan katıldı.

Tümgeneral İlbaş, şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Tokur'un yaralandıktan sonra İskenderun Devlet Hastanesi'ne getirildiğini ancak kurtarılamayarak şehit düştüğünü söyledi.

Şehit Tokur'un ve tüm şehitlerin Türk milletinin kalbinde yaşadığını ifade eden İlbaş, şöyle konuştu:

"Jandarma Genel Komutanlığı olarak bölücü terör örgütünün amaçlarına ulaşmasını engellemek maksadıyla görevimize artan inanç ve azimle devam edeceğiz. Aziz şehidim, kanın yerde kalmadı. Seni şehit eden vatan hainini, yaralı kurtlar gibi sen etkisiz hale getirdin. Silah arkadaşların da 11 vatan hainini etkisiz hale getirerek kanını yerde bırakmadı. Fedakarlığın, cesaretin ve üstün görev anlayışın saygıyla anılacak, gönüllerimizde yaşayacaktır."

İlbaş'ın konuşmasının ardından İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından dua edildi.

Törenin ardından Adana Havalimanı'na götürülen şehit Tokur'un cenazesi, askeri uçakla memleketi Samsun'a uğurlandı.