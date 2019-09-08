Amanoslar'daki bahçe yangını

Amanoslar'daki bahçe yangını

Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları eteklerindeki zeytin bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

08.09.2019 17:54
Amanoslar'daki bahçe yangını

Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları eteklerindeki zeytin bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Akbez Mahallesi kırsalındaki Amanos Dağı eteklerindeki zeytin bahçesinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.


Yangına 2 helikopter ve 6 arazöz aracı ile müdahale edildi. Ekiplerin, yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 4 dekarlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA
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