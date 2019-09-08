Amanoslar'daki bahçe yangını
Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları eteklerindeki zeytin bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları eteklerindeki zeytin bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Akbez Mahallesi kırsalındaki Amanos Dağı eteklerindeki zeytin bahçesinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına 2 helikopter ve 6 arazöz aracı ile müdahale edildi. Ekiplerin, yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 4 dekarlık alan zarar gördü.