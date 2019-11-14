Amanoslar'da PKK sığınağı bulundu
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Amanoslar'da PKK sığınağı bulundu

Osmaniye'nin Amanos kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya ait sığınakta yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi.

14.11.2019 17:33 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:38
Amanoslar'da PKK sığınağı bulundu

'nin Amanos kırsalında bölücü terör örgütü 'ya ait sığınakta yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi.


Osmaniye İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat timlerince Amanoslar bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen sığınaklarda toprağa gömülü vaziyette çok miktarda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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