Amanoslar'da PKK'lı teröristlere ait silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Amanoslar'da PKK'lı teröristlere ait silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

25.12.2020 11:19 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:23
Amanoslar'da PKK'lı teröristlere ait silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Amanos Dağları'nda düzenlenen "Yıldırım 5 Operasyonu"nda PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Amanos Dağları'nda düzenlenen "Yıldırım 5 Operasyonu"nda PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hassa ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş malzemeler olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Bölgedeki arazi arama-tarama faaliyetinde, terör örgütü PKK-KCK'ya ait silah, mühimmat ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hassa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeleri muhafaza altına alan ekipler, diğer eşyaları yerinde imha ederek depoları kullanılamaz hale getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Özgür Özel Cahit Özkan Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Gülben Ergen Aslı Tandoğan Burak Özçivit Oktay Kaynarca
Spor Can Bartu Vitor Hugo Rıza Çalımbay Mbwana Samatta İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Türk Bakan Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Amanoslar'da PKK'lı teröristlere ait silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 11:23:33. #1.15#
title