Amanoslar'da PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Amanos Dağları'nda düzenlenen "Yıldırım 5 Operasyonu"nda PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Amanos Dağları'nda düzenlenen "Yıldırım 5 Operasyonu"nda PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dörtyol ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş silah, mühimmat ve yaşam malzemesi olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Arazi arama-tarama faaliyetinde terör örgütü PKK-KCK'ya ait silah, mühimmat ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeleri muhafaza altına alan ekipler, diğer malzemeleri yerinde imha ederek depoları kullanılamaz hale getirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli