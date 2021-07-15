Amanoslar'da orman yangını
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Amanoslar'da orman yangını

Amanoslar'da orman yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Hassa ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Hatay'ın Hassa ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Akbez Mahallesi'nde Amanos Dağları Kargalık mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına Hatay Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri anında müdahale ederken, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının yakın bölgede bulunan yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirildi. Ekipler tarafından yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

(Adem Karagöz - Yakup Söylemez/İHA)

Amanoslar'da orman yangını
Amanoslar'da orman yangını
Amanoslar'da orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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