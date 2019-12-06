Amanoslar'da EYP patlaması sonucu 2 asker yaralandı
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Amanoslar'da EYP patlaması sonucu 2 asker yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesi Amanos Dağları'nda el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı.

06.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:18
Amanoslar'da EYP patlaması sonucu 2 asker yaralandı

'ın ilçesi 'nda el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı.

Güvenlik güçlerinin Amanos Dağları eteklerindeki arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında, PKK terör örgütü mensuplarınca önceden tuzaklandığı belirlenen EYP patladı.

Yaralanan 2 asker, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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