Amanoslar'da büyük operasyon...3 sığınak ortaya çıkarıldı
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Amanoslar, Jandarma, Komando, 3. Sayfa

Amanoslar'da büyük operasyon...3 sığınak ortaya çıkarıldı

Amanoslar'da büyük operasyon...3 sığınak ortaya çıkarıldı Jandarma Komando Özel Harekat ve Komando timlerinin katıldığı operasyonda terör örgütünün kullandığı 3 sığınak ortaya çıkarıldı Osmaniye'de Amanoslar bölgesinde yapılan operasyonda, terör örgütüne ait içerisinde yaşam ve patlayıcı...

23.03.2020 17:37 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:38
Amanoslar'da büyük operasyon...3 sığınak ortaya çıkarıldı

Amanoslar'da büyük operasyon...3 sığınak ortaya çıkarıldı

Jandarma Komando Özel Harekat ve Komando timlerinin katıldığı operasyonda terör örgütünün kullandığı 3 sığınak ortaya çıkarıldı

OSMANİYE - Osmaniye'de Amanoslar bölgesinde yapılan operasyonda, terör örgütüne ait içerisinde yaşam ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeleri bulunan 3 sığınak ortaya çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından Amanoslar bölgesinde 300 Jandarma Komando Özel Harekat ve komando timinin katılımı ile yapılan operasyonda bölücü terör örgütünün kullandığı 3 sığınak bulundu. Sığınaklar içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi, dijital malzeme, patlayıcı yapımında kullanılan elektrik gereçleri ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda gerekli adli tahkikata başlandı.

Amanoslar'da büyük operasyon...3 sığınak ortaya çıkarıldı

Kaynak: İHA

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Amanoslar'da büyük operasyon...3 sığınak ortaya çıkarıldı

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