Amanos'un Eteklerinde Sonbahar Güzelliği

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki İdilli Vadisi, sonbaharla rengarenk bir görüntüye büründü.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Amanos Dağları'nın eteklerindeki İdilli Vadisi, özellikle hafta sonları doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Vadideki bitki örtüsü sonbaharla birlikte görsel şölene dönüşürken dere çevresinde yükselen kavak ağaçları rengarenk yapraklarıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

Bölgeyi ziyaret eden Erdal Gürocak, yaz aylarında sıklıkla pikniğe geldiklerini söyledi.

Bölgenin sonbaharla daha farklı bir görüntüye kavuştuğunu anlatan Gürocak, "Rengarenk ağaçlar arasındaki derelerden gelen su sesi bölgeyi daha güzel hale getiriyor. Sonbaharın tadını çıkarmak isteyen herkesi buraya davet ediyorum." dedi.