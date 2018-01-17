Amanos Tüneli Projesi'nin Yatırım Programına Alınması

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, bölge illerinden İskenderun Limanı'na daha kısa sürede ulaşımın sağlanacağı Amanos Tüneli Projesi'nin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yatırım programına alındığını hatırlatarak, "Proje, sadece Gaziantep'in değil Kilis, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin denize ulaşımını kısaltarak bölgeyi denizle kucaklaştıracak ve ihracat kapasitesini artıracak." ifadelerini kullandı.

Konukoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bölge ihracatçılarının Akdeniz'e kısa sürede ulaşmasını sağlayacak ve "Çılgın Proje" olarak adlandırdıkları projenin yatırım programına alınmasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Tünelin kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini ifade eden Konukoğlu, GSO'nun öncülüğünde yürütülen ve bölge için önemi büyük olan proje kapsamında, birbiriyle bağlantılı 4 tünel bulunduğunu ve otoyol bağlantılarının tamamlanmasıyla İskenderun Limanı'na ulaşımın Şahinbey-Polateli Organize Sanayi Bölgesi'nden 80, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nden 110 kilometreye düşeceğini vurguladı. Konukoğlu, şöyle devam etti:

"Yeni bir sanayi ve ticaret aksı oluşturacak tünel projesi, bölge illerinin ihracatının bu kanal üzerinden İskenderun Limanı'na, oradan dünyaya ulaştırılmasını sağlayacak. Projeyle zaman ve maliyet tasarrufuna bağlı olarak rekabet gücünün artması büyük önem taşıyor. Hassa ilçesinin gelişmesini de sağlayacak olan proje, sadece Gaziantep'in değil, Kilis, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin denize ulaşımını kısaltarak bölgeyi denizle kucaklaştıracak ve ihracat kapasitesini artıracak."

GSO'nun vizyon projelerinden olan ve göreve geldiklerinde öncelikli olarak gerçekleştirmek istedikleri projenin kapsamına giren diğer illerin de sahiplenmesiyle yatırım aşamasına getirdiklerini belirten Konukoğlu, şunları kaydetti:

"Bu projenin hayalden yatırım programına alınmasına büyük destekleri olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcımız Sayın Mehmet Şimşek, Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan, Bakanlar Kurulumuza, emeği geçen Gaziantep milletvekillerimize, Gaziantep Valimiz Sayın Ali Yerlikaya'ya, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'e ve diğer tüm destekçilerimize, sanayicilerimiz adına teşekkür ederim. Bölgemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim."