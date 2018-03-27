Amanos Şehidini Silah Arkadaşları Uğurladı

Hatay'da Amanos Dağları'nda terör örgütüne yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur için Adana'da tören düzenledi. Hatay'dan gelen silah arkadaşları şehidi memleketi Samsun'a uğurladı.

Amanoslar'da PKK ile girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur (25) için Adana İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. Törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile kent protokolü, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.

Özgeçmişinin okunmasının ve dua edilmesinin ardından Şehit Samet Tokur'un naaşı memleketi Samsun'a uğurlandı. Bu sırada Hatay'dan gelen şehidin silah arkadaşları dua edilirken duygulandı.

1 yıllık evli olan Tokur'un naaşı yarın Salıpazarı Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kalfalı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedilecek. - ADANA