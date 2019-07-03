Amanos kırsalında bir terörist ölü olarak ele geçirildi

Amanos kırsalında bir terörist ölü olarak ele geçirildi

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından Amanos kırsalında yapılan planlı operasyonla 1 terörist ölü olarak ele geçirildi.

Amanos kırsalında bir terörist ölü olarak ele geçirildi

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından Amanos kırsalında yapılan planlı operasyonla 1 terörist ölü olarak ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Amanos kırsalında yapılan planlı operasyonla 1 teröristin silahı ve teçhizatı ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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