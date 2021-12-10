Amanos Dağlarının yüksek kesimlerine kar yağdı
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Osmaniye'de, Amanos Dağlarının yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, Amanos Dağlarının yüksek kesimleri Kar yağışıyla beyaza büründü.
Amanoslarda 1650 metre rakımda yer alan Zorkun Yaylası'nın zirveye yakın kesimlerinde toprağı ve çam ağaçlarının üstünü kaplayan kar, drone ile havadan görüntülendi.
Karın zevkini çıkarmak isteyen vatandaşlar da araçlarıyla gittikleri yaylada kardan adam yaptı.
Kimi vatandaşlar kartopu oynarken kimisi de karla kaplı zeminde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.