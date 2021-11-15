Amanos Dağları'ndaki sonbahar güzelliği drone görüntülerine yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amanos Dağları'ndaki sonbahar güzelliği drone görüntülerine yansıdı

AA / Burhan Ateş - Haberler | Kültür Sanat
Amanos Dağları'ndaki sonbahar güzelliği drone görüntülerine yansıdı

Hatay'ın Hassa ve Erzin ilçeleri ile Adana'nın Pozantı ilçesi sonbaharın gelmesiyle birlikte çok sayıda doğa ve fotoğraf tutkununu ağırlıyor.

Hatay'ın Hassa ve Erzin ilçeleri ile Adana'nın Pozantı ilçesi sonbaharın gelmesiyle birlikte çok sayıda doğa ve fotoğraf tutkununu ağırlıyor.

Hassa ve Erzin ilçelerinde yeşil, sarı ve kahverengi tonlarına bürünen Amanos Dağları'nın sonbahar güzelliği drone ile görüntülendi.

Amanos Dağları eteklerindeki yaylalar renk cümbüşüyle sonbahara ayrı bir güzellik katarken doğa gezginleri ve fotoğrafçılara da görsel şölen sunuyor.

Adana'nın Pozantı ilçesindeki Belemedik Tabiat Parkı da fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri arasında bulunuyor.

Amanos Dağları'ndaki sonbahar güzelliği drone görüntülerine yansıdı

Amanos Dağları'ndaki sonbahar güzelliği drone görüntülerine yansıdı

Amanos Dağları'ndaki sonbahar güzelliği drone görüntülerine yansıdı

Amanos Dağları'ndaki sonbahar güzelliği drone görüntülerine yansıdı

AA / Burhan Ateş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title