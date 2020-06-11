Amanos Dağları'ndaki 3 yaylada çekirge istilası
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Amanos Dağları'ndaki 3 yaylada çekirge istilası

Hatay'ın Belen, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki Amanos Dağları'nda bulunan 3 yayladaki bahçeleri çekirgeler istila etti.

Amanos Dağları'ndaki 3 yaylada çekirge istilası
11.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:47

Hatay'ın Belen, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki Amanos Dağları'nda bulunan 3 yayladaki bahçeleri çekirgeler istila etti.

Atik, Fenk ve Eşmişek yaylarındaki bahçelerinde çok sayıda tarla çekirgesi olarak bilinen "madrap" ve "güdük" türü çekirgeleri görenler, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirdi.

Bunun üzerine ekipler, söz konusu bölgelerde incelemelerde bulundu. Ekipler yayla sakinlerine ücretsiz ilaç dağıtarak, bölgede ilaçlama çalışması başlattı.

Fenk Yaylası sakinlerinden Turgay Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede çoğalan çekirgelerin bahçelerine zarar verdiğini belirtti.

Yaylalarında çekirgelerin her geçen gün çoğaldığını aktaran Çalışkan, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdik. Onlar da sağ olsunlar bölgede inceleme yaparak, gerekli ilaçları bizlere sağladılar. Ziraat mühendisleri kontrolünde bahçelerimizde ilaçlama çalışması başlattık." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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