Amanos Dağları'nda yaban hayatı fotokapanla kaydedildi
Hatay'da, Amanos Dağları'nda tilki, kurt, yaban kedisi ve keçisi fotokapanla fotoğraflandı.
Hatay'da, Amanos Dağları'nda tilki, kurt, yaban kedisi ve keçisi fotokapanla fotoğraflandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Dörtyol Şube Müdürlüğü ekipleri, Amanos Dağları'ndaki yaban hayatını izlemek üzere belirli noktalara fotokapan yerleştirdi.
Farklı zamanlarda tilki, kurt, yaban kedisi ve keçisi fotokapanla kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli