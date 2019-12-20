Amanos Dağları'nda teröristlere ait 9 depo ve 3 adet sığınak tespit edildi

20.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:16

Hatay Amanos Dağları'nda teröristlere ait biri 6 "odalı" 3 sığınak ve 9 depoda örgütsel ve yaşamsal malzemeler bulundu.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz-69"operasyonu doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler, Amanos Dağları kırsalında PKK terör örgütüne yönelik "temas arama" faaliyeti başlattı.

Jandarma ekiplerince tespit edilen biri kat kat 6 "odalı" olan 3 sığınak ve 9 depoda, büyük telsiz, akü, akümülatör, EYP anahtarı, 50 metre EYP kablosu, 50 metre fünye takılı EYP kablosu, 60 metre sarı renkli saniyeli fitil, DVD oynatıcı, tablet, iki kaset, 70 büyük boy pil, 0,5 litre asit, 2 radyo, 80 metre elektrik kablosu, tüplü soba, mutfak ve piknik tüpü ile çok miktarda yiyecek, giyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamındaki çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA