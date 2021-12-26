Amanos Dağları'na yaban hayvanları için yem bırakıldı - Haberler
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Amanos Dağları'na yaban hayvanları için yem bırakıldı

Amanos Dağları'na yaban hayvanları için yem bırakıldı
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Amanosların Osmaniye sınırları içinde kalan Düldül Dağı'nda yaban hayvanları için yemleme yapıldı.

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OSMANİYE (AA) - Amanosların Osmaniye sınırları içinde kalan Düldül Dağı'nda yaban hayvanları için yemleme yapıldı.

Bahçe Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri ile Düziçi Dağcılık Kulübü üyesi dağcılar, Amanosların en yüksek zirvesi olan Düldül Dağı'nda kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bıraktı.

Doğa koruma ekipleri ve dağcılar, pazar artığı sebze ve ekmekten oluşan 770 kilogram yemi, yaban hayvanlarının sıklıkla uğradığı bölgelere bıraktı.

Amanos Dağları'na yaban hayvanları için yem bırakıldı

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AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

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