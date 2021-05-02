Amanos Dağları eteğindeki evlerinde doğayla iç içe vakit geçiriyorlar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında tam kapanma sürecinde Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Amanos Dağları eteklerinde yer alan yazlıklarına gelen vatandaşlar, doğayla iç içe zaman geçiriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında tam kapanma sürecinde Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Amanos Dağları eteklerinde yer alan yazlıklarına gelen vatandaşlar, doğayla iç içe zaman geçiriyor.

İdilli Mahallesi'ndeki hobi ve ahşap evlerinde kalanlar, burada tarımla uğraşıyor.

Mahalle sakinlerinden Emine Nuray Sarıçam, AA muhabirine, mahallede ev yapma hayalini 5 yıl sonra gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tam kapanma sürevcnin ahşap evlerinde geçirmek için bir fırsat yarattığını ifade eden Sarıçam, "Sağlımız için pandemide izole yaşamak için kaçış planı oldu. İnşallah bu salgın bir an evvel biter." dedi.

İsmail Sarıçam ise doğayla iç içe güzelce vakit geçirdiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek