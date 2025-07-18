Aman Reis Duymasın filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aman Reis Duymasın filmi ne zaman, nerede çekildi?

Aman Reis Duymasın filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aman Reis Duymasın filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Aman Reis Duymasın filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aman Reis Duymasın filmini izleyecek olanların merak ettiği Aman Reis Duymasın konusu nedir, Aman Reis Duymasın oyuncuları kimler ve Aman Reis Duymasın özeti gibi konuları inceliyoruz.

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Aman Reis Duymasın filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Aman Reis Duymasın konusu, özeti ve Aman Reis Duymasın oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Aman Reis Duymasın filminin detayları…

AMAN REİS DUYMASIN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden yeraltı dünyasının en ünlü isimleri, eşleriyle sessiz bir yaz tatiline çıkmaya karar verirler. Deniz otobüsünden iner inmez beklenmedik olaylarla karşılaşır, fakat inatla tatillerine devam ederler. Yönettikleri büyük dünyaların tam zıddı olan küçük bir tatil kasabasında başlarına gelmeyen kalmaz. Maceranın sonunda kendilerini kodeste bulurlar. Bu büyük mafyaların ve eşlerinin en büyük korkusu, skandalları büyük reis Hızır Çakırbeyli'nin duymasıdır.

AMAN REİS DUYMASIN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Aman Reis Duymasın oyuncuları: Ozan Akbaba, Mustafa Üstündağ, Emir Benderlioğlu, Hakan Karsak, Savaş Özdemir

AMAN REİS DUYMASIN FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Onur Tan'ın yönettiği, senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un birlikte yazdığı Aman Reis Duymasın filmin çekimleri İstanbul ve Erdek'te gerçekleştirildi. Film, 13 Aralık 2019'da gösterime girmişti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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