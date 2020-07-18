Aman Hanı, tarihe ışık tutacak kütüphaneye dönüştürülüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aman Hanı, tarihe ışık tutacak kütüphaneye dönüştürülüyor

Tatvan karayolu üzerinde bulunan ve 15'inci yüzyılda Van Beylerbeyi Hüsrevpaşa tarafından inşa edilen tarihi El- Aman Hanı, Uluslararası Selçuklu ve Osmanlı Araştırmaları Kütüphanesi'ne dönüştürülecek.

Aman Hanı, tarihe ışık tutacak kütüphaneye dönüştürülüyor
18.07.2020 08:41 | Son Güncelleme: 18.07.2020 08:44

BİTLİS- Tatvan karayolu üzerinde bulunan ve 15'inci yüzyılda Van Beylerbeyi Hüsrevpaşa tarafından inşa edilen tarihi El- Aman Hanı, Uluslararası Selçuklu ve Osmanlı Araştırmaları Kütüphanesi'ne dönüştürülecek.

Bitlis Eren Üniversitesi'ne devredilen tarihi El- Aman Hanı uygulanacak proje ile tarihe ışık tutacak. Tarihi İpek yolu üzerinde bulunan ve bölgenin ticaret merkezi konumunda olduğu dönemlerde birçok kervana ev sahipliği yapan, son yıllarda da Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından onarılarak Bitlis Eren Üniversitesi'ne devredilen han, tarihe ışık tutacak belgeleri içinde bulunduran ve profesyonel araştırmacıların uğrak yeri olacak bir kütüphaneye dönüştürülüyor.

Bölgede yüzyıllarca hüküm süren, Selçuklu ve Osmanlı devletleri ile onların coğrafyasında yer alan devletlerin tarihlerine ait eserleri bünyesinde barındıracak olan kütüphane, Türkiye'de bir ilk olacak. Mimarisi ve konumu itibariyle bölgenin uğrak noktası olan El- Aman Hanı için Cumhurbaşkanlığı'nın destekleri, Kalkınma Bakanlığı, Bitlis Eren Üniversitesi, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge İdaresi Başkanlığı'nın ortaklığında yürütülen bir proje olacak.Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, hanın dünyaya fikirleri ile yön veren insanların yetiştiği bir mekan olduğunu söyledi. Amaçlarının medeniyete hizmet etmiş olan bu insanların hatıralarına saygı göstermek olduğunu belirten Prof. Dr. Demirtaş, şunları söyledi: "Burası şehrimiz ve ülkemiz için çok önemli bir yer. Anadolu'nun en büyük kervansarayı konumundadır. Yüzlerce odası ve müştemilatı vardı. Medresesinden camisine, han kısmına, hayvanların barındığı yerlere kadar bulunuyordu. Buranın ilk inşa tarihi 1579'dur. Van Beylerbeyi Hüsrevpaşa tarafından inşa edilmiş bir yapıdır. Burası bir handan öte kervansaraydır. O dönemde insanlar yolculukları esnasında çok büyük zorluklar yaşıyorlardı. Bitlis bir ticaret merkezi güzergahında bulunuyor. Aslında alternatifi bulunmayan bir ticaret yolu üzerinde bulunuyor. Batıdan gelip doğuya giden, ya da doğudan kuzeydoğuya gidenlerin geçmek için mecburi kullandığı bir yer. Dolayısıyla Bitlis ve Van arasında çok sayıda kervansaray inşa edilmiştir. Bunlar arasında en önemlisi de burasıdır" dedi.'SIRADAN BİR KİTAPLIK YA DA KÜTÜPHANE OLMASIN DEDİK'Bitlis'in konumu itibari ile önemli bir merkez olduğunu kaydeden Prof. Dr. Demirtaş, "Burayı bir kütüphane yapalım istedik. Ancak herhangi bir kütüphane değil. Sıradan bir kitaplık ya da kütüphane olmasın dedik. Böyle düşünürken, burayı bir uzmanlık kütüphanesi halinde tertip edelim. O da bizim tarihimizle, kültürümüzle, geçmişimizle ve bağı olan bir şey de olsun istedik. Uluslararası bir kütüphane oluşturma fikrinde karar kıldık. Burayı El- Aman Hanı Uluslararası Selçuklu ve Osmanlı Araştırmaları Kütüphanesi, araştırmalar yapmak üzere projelendirdik. Çalışmalara başladık. Projeleri tamamladık. İlk etapta tefrişat projesini yaptık. Proje içinde küçük değişiklikler de yapıyoruz. Burada uzun süre çalışmak zorunda kalacak araştırmacıların barınabilecekleri odalar ekleyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı'nın destekleri, Kalkınma Bakanlığı, Bitlis Eren Üniversitesi, DAP Bölge İdaresi Başkanlığı'nın ortaklığında yürütülen bir proje olacak" diye konuştu. UZMANLIK KÜTÜPHANESİ OLACAKProf. Dr. Demitaş, Türkiye'de örneği olmayan bu kütüphanenin uzmanlık kütüphanesi olacağını da belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Burası sıradan bir kütüphane ve çalışma alanı değil, bir uzmanlık kütüphanesi olacak. Selçuklu ve Osmanlı ile ilgili, bu alanların araştırılmasında çalışma yapmak istediğinde ilk düşüneceği yer burası olacak. Türkiye'de bir örneği yoktur. Burası ilk olacaktır. El Aman Hanı Uluslararası Selçuklu ve Osmanlı Araştırmaları Kütüphanesi olacak ama sadece bu iki medeniyete ait değil, Osmanlı ve Selçuklu coğrafyasındaki devletlerin tarihlerine de hitap edecek. Osmanlı ve Selçuklu coğrafyasında yer alan bütün devletlerin tarihine dair kaynaklar burada yer alacak."TAMAMLANMASI 10 YILI ALACAKProf. Dr. Demirtaş, kütüphanede yer alacak eserlerin sadece yurt içinden değil, yurt dışındaki birçok ülkeden getirileceğini de belirterek, "Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi süreci projenin birkaç ay aksamasına neden oldu. Bugünlerde proje kapsamında malzeme teminini gerçekleştireceğiz. Bunun sonundaki adım ise kitapların alınmasıdır. Buradaki kitaplar sadece yurt içindeki kitaplardan oluşmayacak. Yurt dışında olanlar da var. Çeşitli dijital nüshası olanlar var. Biz bunların tamamını ilgili yerlerden temin edeceğiz. Türkiye'den temin ettiklerimizi Türkiye'den yurt dışından olanları da belki de Ortadoğu'dan Asya'dan nüshasını bulabileceğimiz eserler olacak. Onları getireceğiz. Kısa sürede bitmesini beklememek lazım. Tam kullanılabilir hale gelmesi 10 yılı bulacaktır" dedi.DÜNYAYA FİKİRLERİ İLE YÖN VERENLERE YAKIŞIR BİR KÜTÜPHANE OLACAK

Fikirleri ile dünyaya yön verenlerin yetiştiği Bitlis'e yakışır bir kütüphane inşa edeceklerini de kaydeden Prof. Dr. Demirtaş, "Bitlis her şeyi fazlasıyla hak ediyor. Bitlis sahip olduğu her şeyi ev sahipliği yaptığı medeniyetlere borçludur. Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Tarihte Anadolu şehirleri arasında en önemli şehirlerin başında geliyor. Bir medeniyet, ilim, medrese, şehridir. Doğal olarak bir okumanın, bir fikrin olduğu bir şehir olması gerekiyor. Burada Osmanlı ve Selçuklu döneminde, günümüzde çok sayıda fikir adamı yetişmiştir. Dünyaya fikirleri ile yön veren insanların memleketidir. Fuat Sezgin, Saidi Nursi, İdrisi Bitlis sadece bunlar birkaç tane. Yani fikir adamları noktasından baktığınız zaman dünyaya fikirleri ile yön veren insanların yetiştiği bir mekan burası. Dolayısıyla buraya en çok yakışan şey de şüphesiz kütüphane olur. Biz de böyle düşündüğümüz için buraya öyle bir kütüphane yapmalıyız ki, bu medeniyete hizmet etmiş olan bu insanların hatıralarına birazcık saygımızı eda etmiş olalım. Böyle bir düşünceyle Türkiye'de örneği olmayan bu kütüphane projesini inşallah hayata geçireceğiz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, 'Size şaka yaptık' dedi 3. Sayfa
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
'Huysuz Virjin' olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu Magazin
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
Mansur Yavaş, 'torpille' belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı Güncel
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu Magazin
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi Magazin
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu Güncel
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Huysuz Virjin, son yıllarda televizyona neden çıkmadığını bu sözlerle açıklamıştı
Huysuz Virjin, son yıllarda televizyona neden çıkmadığını bu sözlerle açıklamıştı
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın 'Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?' sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Yıllık 96 milyon TL geliri olan yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 52 gözaltı
Yıllık 96 milyon TL geliri olan yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 52 gözaltı
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Uluslararası camianın 'laiklik' kaygısına Sözcü Kalın'dan yanıt: Türkiye'de dini özgürlük var, kaygılar yersiz
Uluslararası camianın 'laiklik' kaygısına Sözcü Kalın'dan yanıt: Türkiye'de dini özgürlük var, kaygılar yersiz
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Akçay Engin Altay Hulusi Akar Fatih Sultan Bülent Turan
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Seyfi Dursunoğlu Erkan Kolçak Köstendil
Spor Falcao Fatih Terim Rıza Çalımbay Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Adana Ankara 15 Temmuz Azerbaycan
Şu an buradasınız: Aman Hanı, tarihe ışık tutacak kütüphaneye dönüştürülüyor - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 08:44:28. #1.14#
title