Aman 'aşırı pozitiflik'ten zehirlenmeyelim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aman 'aşırı pozitiflik'ten zehirlenmeyelim

Aman 'aşırı pozitiflik'ten zehirlenmeyelim
Hürriyet - Haberler | Magazin

Günler birbirinin aynı. Dışarıda güneş, çiçekler açıyor ama biz ancak pencereden izliyoruz.

Günler birbirinin aynı. Dışarıda güneş, çiçekler açıyor ama biz ancak pencereden izliyoruz. Haliyle sıkkınlık, bıkkınlık kaçınılmaz. Bir arkadaşım arıyor, oh ne güzel sohbet edeceğiz diye açıyorum, içim daralıyor. Tek nefeste işsizlikten günlük ölüm sayılarına, ulusal ve küresel tüm sorunları sıralıyor. Tam bir enerji vampiri... Kendime gelmek için pozitifliğiyle nam salmış bir arkadaşımı arıyorum. Sağ olsun, o da 'Güneşli havada sahilde yürümeyi özledim' dememe fırsat bile vermeden "Şekerim güneşte çok yürümek zaten kansere davetiye, güzel böyle evde" diye lafı ağzıma tıkıyor.Olası tüm şikayetlere hazırlıklı. Tabletimi çaldırdım: "Oh, bol bol kitap okursun." İşten atıldım: "Çok sıkıcı bir işin vardı. Evren sana eğlenceli iş bulma fırsatı sundu." Kilo aldım: "Ne var, sevilecek yerlerin arttı."

UZUN DÖNEMDE KAYGIYI ARTTIRIR

Pozitifliğin de fazlası zarar... Bu duruma psikolojide 'toksik ya da zehirli pozitiflik' deniyor. Uzman klinik psikolog Elif Peksevim bunun neden doğru bir yaklaşım olmadığını şöyle açıklıyor: "Toksik pozitiflik negatif duyguları inkar etmemize yol açarken bir yandan da zorlayıcı duyguları deneyimleme kapasitemizi engelleyerek gelişmeyi ve büyümeyi durduran bir bakış açısı... Ayrıca yaşadığımız durumla baş edebilmek yerine tam tersi, bizi eylemsiz ve çözümsüz bırakacağı için uzun dönemde daha kaygılı ve depresif hissetmemize sebep olur."

Pandemi döneminde pozitifliğin toksik bir hale dönüştüğünü klinisyen olarak da gözlemliyormuş Peksevim: "Karantinada verimli olma çabamız dahi ruhsal bir yarış içerisine girmemizden ibaret. Hemen toparlanabildiğini çevresine gösteren, acılarını görmezden gelen bir tür süper kahramana dönüşebiliyoruz." Peksevim insanların yaşadığı duyguları küçümsemek ve hemen daha iyi hissetmelerini sağlamaya çalışmaktansa onlarla birlikte o acıyı yaşama ve kucaklama cesareti gösterebilmenin hem kendimiz hem de başkalarıyla daha gerçekçi ve derin ilişkiler kurmamızı sağlayacağını söylüyor.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Abdullah Gül Meral Akşener Sergey Lavrov Fahrettin Altun
Magazin Tarkan Cemal Hünal Acun Ilıcalı Jennifer Lopez
Spor Arda Turan Cenk Tosun Ozan Tufan Sergen Yalçın Fırat Aydınus
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aman 'aşırı pozitiflik'ten zehirlenmeyelim - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 07:36:31. #1.14#

title